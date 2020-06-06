Двухнедельный карантин для приезжающих отменили в Приморье

https://static.news.ru/photo/d03fb3ae-a88a-11ea-a42e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, которые приезжают в Приморский край, больше не будут отправляться на 14-дневный карантин. Ограничительная мера, введённая из-за распространения коронавируса, отменена с 7 июня региональным штабом по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте правительства края. Отмечается, что вступили в силу новые правила, согласно которым приезжающие в Приморье из неблагополучных по коронавирусу регионов россияне должны будут заполнять специальную анкету. В ней им придётся указать контактные данные и адрес проживания.

За время пандемии коронавируса в Приморье зафиксированы 2313 человек, заразившихся инфекцией. Выздоровели 1402 человека, скончались 22.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проезды к морю постепенно начинают открываться во Владивостоке в связи со смягчением введённых из-за пандемии коронавируса ограничений. Места отдыха вблизи моря были закрыты в городе с начала апреля 2020 года. Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, власти приняли решение постепенно переходить к его отмене.