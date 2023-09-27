Двух граждан Украины приговорили в Крыму к длительному сроку за шпионаж Двух граждан Украины приговорили в Крыму к 15 и 16 годам тюрьмы за шпионаж

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В Крыму к 15 и 16 годам колонии строгого режима приговорили двух граждан Украины за шпионаж, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики. Как отмечается, дело рассматривалось в закрытом режиме из-за сведений, составляющих государственную тайну.

Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого граждане Украины С. Котов и Н. Петровский были признаны виновными в шпионаже, — говорится в сообщении суда.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил Рамазана Муртозова к 15 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта на территории торгового центра или железнодорожного вокзала в Курске.Мужчина был завербован СБУ и планировал совершить взрыв в общественном пространстве в городе. Осужденный признал свою вину.

До этого был вынесен приговор гражданину Украины Александру Бобровицкому за подготовку теракта на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры в Брянской области. Он приговорен к 12 годам лишения свободы. Треть этого срока проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказание будет отбывать в колонии. Кроме того, Боровицкому назначен штраф в размере 550 тысяч рублей.

Также в теракте с подрывом автомобиля главы поселка Любимовка Херсонской области обвиняется гражданин Украины Сергей Панасенко. Он был завербован украинской разведкой в террористическое сообщество и принял участие в нескольких терактах на линиях электропередачи.