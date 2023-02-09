Двоих россиян задержали после взрыва газа в доме Новосибирска СК задержал двоих жителей Омской области по делу об обрушении подъезда в Новосибирске

Фото: Вероники Филина-Коган/NEWS.ru

Двух человек задержали после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Задержанными оказались 25-летний и 45-летний сотрудники компании «Межрегионгаз Сервис» из Омской области. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, задержанные выполняли техническое обслуживание газовых плит во взорвавшемся доме. Ведомством назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Новосибирской области задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении СК.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек.