Двое полицейских пытались «разбудить» избитого мужчину электрошокером Полицейские на Сахалине приводили в сознание избитого мужчину электрошокером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое полицейских в городе Аниве на Сахалине попытались привести в сознание избитого мужчину, используя для этого электрошокер, сообщает Telegram-канал Baza. Сотрудники прибыли на вызов в бар «Медведь», где нашли пострадавшего, однако скорую помощь они вызывать не стали, говорится в публикации.

По информации канала, у заведения полицейские обнаружили мужчину, лежащего без сознания в крови. Вместо того чтобы оказать ему первую помощь, они попытались «разбудить» его ударами шокера. Мужчина не очнулся, после чего сотрудники полиции просто уехали.

Пострадавшему вызывали скорую помощь прохожие. В больнице у мужчины диагностировали отек мозга. В течение нескольких дней врачи боролись за его жизнь, однако он скончался.

На полицейского, применившего против пострадавшего шокер, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, говорится в публикации. Кроме того, позднее к нему добавилась статья о халатности.

Ранее в Уфе сотрудник полиции был приговорен к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Его обвинили в издевательствах над женой и детьми. По данным следствия, мужчина избивал супругу на протяжении 10 лет. Прокурор запросил для обвиняемого пять лет колонии общего режима.