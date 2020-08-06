Два вагона поезда сошли с рельсов в Уфе

При манёвренных работах на железнодорожной станции в Уфе столкнулись два вагона пассажирского поезда, в результате чего оба сошли с рельсов и накренились.
Инцидент произошёл в пятницу, 7 августа, в 04:50 мск, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.
По предварительной информации, вагоны развозили по разным станциям для проведения технических работ. Внутри поезда не было пассажиров.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия и нанесённый ущерб,
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции Уфа, — сказал старший помощник руководителя Приволжского СУТ Дмитрий Захаров.
Одна из версий гласит, что авария произошла в результате того, что машинист отвлёкся на мобильный телефон и не заметил другой вагон.
Как ранее писал NEWS.ru, 11 вагонов с углём сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
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