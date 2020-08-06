Два вагона поезда сошли с рельсов в Уфе

https://static.news.ru/photo/aa1d8ca8-d87f-11ea-90fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: psut.sledcom.ru

При манёвренных работах на железнодорожной станции в Уфе столкнулись два вагона пассажирского поезда, в результате чего оба сошли с рельсов и накренились.

Инцидент произошёл в пятницу, 7 августа, в 04:50 мск, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

По предварительной информации, вагоны развозили по разным станциям для проведения технических работ. Внутри поезда не было пассажиров.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия и нанесённый ущерб, передаёт телеканал «360».

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции Уфа, — сказал старший помощник руководителя Приволжского СУТ Дмитрий Захаров.

Одна из версий гласит, что авария произошла в результате того, что машинист отвлёкся на мобильный телефон и не заметил другой вагон.

Как ранее писал NEWS.ru, 11 вагонов с углём сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.