Два школьных учителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области Гладков: два учителя сельской школы пострадали при обстреле села Новопетровка

Фото: t.me/vvgladkov

Два учителя сельской школы пострадали при обстреле села Новопетровка Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, пострадавшие с осколочными ранениями были направлены в центральную районную больницу.

У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины — осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается, — написал он.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что число пострадавших в результате обстрелов ВСУ города Шебекино возросло до восьми.

Губернатор отметил, что местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

Гладков также подчеркнул, что войск противника на территории Белгородской области нет. Ситуацию контролируют ВС РФ, пограничники, Росгвардия и ФСБ.

Школьников из Шебекино также освободили от сдачи ЕГЭ из-за обстрелов. Гладков добавил, что для них могут изменить условия поступления в вузы.