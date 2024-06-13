Два ребенка пострадали из-за оборвавшихся качелей в Иркутской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шелехове Иркутской области две девочки упали с качелей из-за оборвавшейся цепи, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области. Уточняется, что качели были установлены в городском парке.

По данным издания, инцидент произошел вечером 12 июня. Девочек заметили на скамейке рядом с оборвавшейся конструкцией, к ним подъехала скорая помощь.

Организована проверка по сообщению о получении двумя 10-летними девочками травм в результате падения с качели в парке в Шелехове. Пострадавшие доставлены в детское медицинское учреждение, — отметили в прокуратуре.

Ранее в Аксае Ростовской области на пятилетнюю девочку обрушились железные качели, установленные на детской площадке в парке культуры и отдыха. У ребенка выявили перелом ключицы и черепно-мозговую травму. Мама пострадавшей в разговоре с журналистами отметила, что все произошло очень быстро — буквально за секунду девочка упала на землю, а следом на нее свалились качели.

До этого в Москве с травмой головы госпитализировали пятилетнего мальчика, на которого упал турник на детской площадке. От удара турника несовершеннолетний получил сотрясение головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.