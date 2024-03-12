Турник на детской площадке проломил голову пятилетнему мальчику В Москве с травмой головы госпитализировали дошкольника, на которого упал турник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конструкции гимнастического снаряда упали на пятилетнего ребенка в Москве, когда тот находился на детской площадке недалеко от дома на улице Софьи Ковалевской, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Согласно его информации, от удара турника несовершеннолетний получил сотрясение головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

Малыша госпитализировали с сотрясением головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой, — заявил источник.

Турник упал на ребенка в понедельник, 11 марта. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Москве 66-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух 16-летних подростков. Обе школьницы были госпитализированы. До этого в Москве 10-летнему мальчику парализовало руку после удара током в автоцентре. Ребенок хотел подключить к зарядке телефон. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Также ранее в Сочи недоношенный ребенок умер, поскольку родители отказались везти его в больницу. Младенец появился на свет в домашних условиях. Его мать решила не ехать в роддом, она также не состояла на учете у врача.