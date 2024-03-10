Ребенка парализовало после попытки зарядить телефон в автоцентре SHOT: ребенку парализовало руку после удара током в московском автоцентре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автоцентре, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, ребенок хотел подключить к зарядке телефон, однако его ударило током. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел 8 марта в дилерском центре KIA в Крылатском. 38-летняя москвичка привезла автомобиль на обслуживание и отправилась с сыном в зону ожидания. Мальчик хотел подзарядить телефон устройством для клиентов, которая торчала в розетке. Но когда он до нее дотронулся, раздался хлопок. Оказалось, что юного посетителя сильно ударило током.

Ребенка доставили в больницу, где он продолжает находиться. Врачи диагностировали у него электротравму и ожог кисти, у мальчика не работает левая рука. Мать написала заявление в полицию, проводится проверка.

Ранее в подмосковном Ногинске 17-летний подросток умер в результате удара током от замотанного провода для подзарядки iPhone. Трагедия произошла, когда он разговаривал со своей возлюбленной по телефону. По словам девушки, во время разговора юноша неожиданно вскрикнул, и связь с ним оборвалась. Тело подростка с ожогом от уха до плеча спустя время обнаружила его мать, а рядом с ним лежал обгоревший смартфон.