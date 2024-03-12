В Сочи младенец умер из-за отказа родителей везти его в больницу Kub Mash: в Сочи младенец умер из-за отказа родителей везти его в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи недоношенный ребенок умер, потому что родители отказались везти его в больницу, передает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, младенец родился на 28-й неделе беременности, мать решила не ехать в роддом, малыш появился на свет в домашних условиях.

По информации канала, 39-летняя мать мальчика не состояла на учете у врача. Роды принял ее супруг, который все же вызвал скорую, чтобы медики осмотрели женщину. Приехавший на место врач предложил госпитализировать мать и ребенка, однако семья подписала отказ.

Как пишут авторы, доктор не мог оставить младенца в опасности и вызвал правоохранителей, но они также не смогли повлиять на решение пары. По словам супругов, первые двое суток с ребенком было все хорошо, на третий день его нашли в кроватке без дыхания. Родители попытались реанимировать сына самостоятельно, но безрезультатно.

По данным канала, сейчас семью проверяют подразделение по делам несовершеннолетних и Следственный комитет. Авторы уточняют, предварительно, на теле мальчика не было следов насильственной смерти.

Ранее в Татарстане четырехмесячный младенец скончался из-за кровоизлияния в спиной мозг. Предварительно, трагедия произошла после того, как мать малыша с сожителем подбрасывали ребенка во время игры. Ребенок умер утром 6 января в Зеленодольске, у пострадавшего не было следов насильственной смерти, мама мальчика и ее сожитель ничего не пояснили.