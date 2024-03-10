Пенсионер сбил двух подростков на пешеходном переходе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 66-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух 16-летних подростков, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Обе школьницы были госпитализированы.

На нерегулируемом пешеходном переходе на бульваре Адмирала Ушакова 66-летний водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу, — сообщили в прокуратуре.

ТАСС передает со ссылкой на оперативные службы, что подростки госпитализированы с ушибами и ссадинами. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

До этого рейсовый автобус в Петербурге сбил шестилетнего мальчика, который в сопровождении отца ехал на самокате на красный сигнал светофора. Папа помог ребенку подняться и увел его с места ДТП, но спустя час мальчику потребовалась помощь врачей.

Ранее десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автоцентре. Ребенок хотел подключить к зарядке телефон, однако его ударило током. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у него электротравму и ожог кисти, у мальчика не работает левая рука. Мать написала заявление в полицию, проводится проверка.