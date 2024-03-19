Железные качели проломили ключицу пятилетней девочке в Аксае Mash: в Аксае пятилетняя девочка сломала ключицу при падении качелей

В Аксае Ростовской области на пятилетнюю девочку обрушились железные качели, установленные на детской площадке в парке КиО, сообщает Telegram-канал Don Mash. По данным канала, у ребенка выявили перелом ключицы и черепно-мозговую травму.

Как уточняет Don Mash, инцидент произошел вечером 18 марта. Мама пострадавшей в разговоре с журналистами отметила, что все произошло очень быстро — буквально за секунду девочка упала на землю, а следом на нее свалились качели. Доставали ребенка трое случайных очевидцев, затем сразу же вызвали медиков. Также женщина уточнила, что девочка жалуется на боли в обоих ключицах, поэтому ей скоро сделают полноценный рентген.

О происшествии также рассказала местная жительница Ирина, передает «Блокнот Ростов». По ее словам, площадка была построена меньше года назад, но качели уже расшатаны из-за подростков и взрослых. Кроме того, женщина утверждает, что за данной детской площадкой никто не следит — она уверена, что в противном случае трагедии можно было бы избежать. Горожанка предупредила, что с наступлением весны дети будут чаще выходить на улицу, поэтому нужно проверить все площадки на соблюдение требований безопасности.

Ранее в Москве с травмой головы госпитализировали пятилетнего мальчика, на которого упал турник на детской площадке. От удара турника несовершеннолетний получил сотрясение головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.