Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Донецка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, за сутки территория Донецка была атакована 28 раз.

При обстреле Петровского района по улице Косарева ранены мужчина 1971 г.р. и женщина 1959 г.р., — написал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили два человека. Также говорилось о повреждениях жилых построек. Незначительный ущерб был нанесен и городскому детскому саду. За тот день украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 86 раз. В результате атак погибла одна мирная жительница. Также ранения различной степени тяжести получили девять человек, проживающих в Петровском районе Донецка и Александровке.

До этого стало известно, что два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. Пять мирных жителей были ранены. Кроме того, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника.