Два дагестанца помочились на Вечный огонь, и теперь им грозит тюрьма В Ставропольском крае помочившихся на Вечный огонь дагестанцев обвинили в реабилитации нацизма

В Нефтекумске Ставропольского края против двух жителей Дагестана возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма, после того, как они помочились на Вечный огонь, сообщает Telegram-канал Baza. Им грозят крупные штрафы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Инцидент произошел рано утром 5 мая в городском парке у Памятника Вечной Славы. Накануне вечером 28-летний парень вместе с 31-летним другом отмечал свой день рождения. Выпив, двое мужчин отправились к Памятнику Вечной Славы в городском парке, где один из мужчин по неизвестной причине поставил ногу на постамент чаши Вечного огня, а другой — помочился на пламя. Происходящее молодые люди снимали на камеру телефона.

В тот же день дагестанцев задержали сотрудники полиции. Сначала мужчин посадили под арест по административном дело, а затем против них возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ).