В Серпухове мужчина прикурил сигарету от Вечного огня

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Жители подмосковного Серпухова заметили мужчину в шапке, который прикуривал сигарету от Вечного огня на городской площади, сообщает MK.RU. Увидев, что его снимают на видео, мужчина начал водить рукой над пламенем.

Полиция пока никак не комментировала опубликованные в Сети кадры.

В марте в Кургане возбудили уголовное дело против 29-летнего мужчины из Азии, который прикурил сигарету от Вечного огня. Его обвинили в осквернении символов воинской славы.

В феврале двое тольяттинцев посыпали солью Вечный огонь на площади Свободы возле городской администрации. Полиция задержала обоих злоумышленников, в их отношении было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Братья оказались представителями одной из диаспор.

В том же месяце в Севастополе бездомный мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, приготовил еду на Вечном огне. Местная полиция возбудила против него дело о вандализме.