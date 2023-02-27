В Тольятти два брата посыпали солью Вечный огонь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Братья-вандалы осквернили мемориал Вечный огонь на площади Свободы в центре Тольятти, посыпав его солью, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Полиция задержала обоих злоумышленников, в их отношении возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма.

По версии следствия, братья, оказавшиеся представителями одной из диаспор, находились на площади Свободы и повели себя неуважительно к окружающим, когда решили посыпать солью Вечного огонь. В данный момент они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области подростки пожарили картошку на Вечном огне. Свои действия школьники сняли на видео и выложили в Сеть. Очевидцы рассказали в соцсетях, что дети некоторое время катались на самокатах у мемориала «Скорбящая мать». Потом мальчики достали картошку, нарезали, положили один самокат на Вечный огонь и приготовили на нем еду. Местные жители отметили, что после этого подростки съели «ужин» и ушли.

Ранее суд в Тульской области признал виновным в осквернении символа воинской славы России 37-летнего жителя Алексина, который обжигал на Вечном огне кабель. Мужчине назначили 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.