Бездомный вор-рецидивист приготовил еду на Вечном огне

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Бездомный мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, приготовил еду на Вечном огне в Севастополе. В пресс-службе полиции города сообщили, что нарушителя задержали, ему может грозить наказание за вандализм.

На видео с места событий видно, что у памятника Солдату и Матросу на огне стоит сковородка, от которой валит дым. Об этом в полицию сообщила местная жительница, однако, пока правоохранительные органы ехали на вызов, нарушитель сбежал.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции не обнаружили правонарушителя и приняли меры к его поиску. В результате проведенных мероприятий полицейские по горячим следам задержали мужчину в районе улицы Пожарова, — сообщили в полиции.

В Каменске-Уральском Свердловской области подростки пожарили картошку на Вечном огне. Свои действия школьники сняли на видео и выложили в Сеть. Очевидцы рассказали в соцсетях, что дети некоторое время катались на самокатах у мемориала «Скорбящая мать». Потом мальчики достали картошку, нарезали, положили один самокат на Вечный огонь и приготовили на нем еду. Местные жители отметили, что после этого подростки съели «ужин» и ушли.