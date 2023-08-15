Два члена семьи замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале

Фото: МЧС России

Двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли при взрыве на АЗС в Махачкале, сообщается в Telegram-канале правительства республики. Еще несколько членов семьи Муртазалиева находятся в больнице с травмами.

Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомеда Муртазалиева. Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, двое погибли, еще несколько человек госпитализированы, — говорится в сообщении.

Во время происшествия родственники замминистра находились около эпицентра взрыва. Один из членов семьи направлен спецбортом в московскую больницу.

Вечером 14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы произошло возгорание, после чего огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв.

Жертвами трагедии стали не менее 35 человек, 75 пострадавших доставлены в больницы с различными травмами. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшая из Москвы навестить родителей перед родами. Сама заправка уничтожена. Разрушены порядка 40 частных жилых домов, гостиница и автосервис. На месте продолжается разбор завалов.