Мощный взрыв прогремел в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мощный взрыв произошел в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в мэрии. По предварительным данным, в результате происшествия три человека погибли.

Как написал Telegram-канал BRIEF, взрывная волна ощущалась во всех частях города. В квартирах некоторых домов из-за взрыва произошло открытие окон и смещение мебели. Инцидент случился в здании автосервиса. Причины происшествия не называются.

Ранее стало известно, что на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе прогремел взрыв. По предварительной информации, пять человек пострадали и двое погибли. Причины происшествия пока не уточняются. По информации Telegram-канала Baza, взрывов было два. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, у пострадавших ожоги 70% поверхности тела.

14 августа в элитном ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре, 20а в Москве случился взрыв. По словам очевидцев, после оглушающего звука вылетела оконная рама на 16 этаже. На место были направлены оперативные службы. По данным Telegram-канала «112» в квартире ЖК взорвался холодильник.