Два человека погибли при пожаре в Иркутской области При пожаре в дачном посёлке в Иркутской области погибли два человека

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном посёлке Моргудон Братского района погибли два человека. Там пожар уничтожил 35 домов, его тушили всю ночь, говорится в его сообщении в Telegram.

СНТ Моргудон. Работы на месте велись всю ночь. Ликвидируются последствия. По словам мэра Братска С.В. Серебренникова, есть два погибших, — отмечается в сообщении губернатора.

По предварительным данным, причиной пожара стал человеческий фактор. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

В Иркутской области по причине неблагоприятных погодных условий введён режим ЧС. Крупные очаги возгорания 7 мая зафиксировали в двух населённых пунктах. Кроме Моргудона пожарные боролись с огнём в поселке Половино-Черемхово Тайшетского района, где сгорели восемь домов и школа.

Ранее стало известно, что в Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области в одном из жилых домов, в котором произошёл пожар, нашли тела троих человек. На место выезжали следователи-криминалисты, а также судебный медик. По факту случившегося следователи завели уголовное дело.