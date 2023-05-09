Два человека погибли при падении дерева в Саратове Девятилетняя девочка и пенсионерка погибли в результате падения дерева в парке Саратова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове в результате падения дерева погибли взрослый и ребенок, сообщает телеканал РЕН ТВ. Еще двое детей получили травмы, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным канала, ЧП произошло в одном из городских парков. Погибшие — девочка в возрасте девяти лет и 70-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. По словам одного из очевидцев, посетители аттракциона получили ушибы и порезы, при этом нескольких человек зажало досками.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова впоследствии рассказала, что в результате крушения карусели пострадали 20 человек, в том числе 12 детей. Из них шестеро были госпитализированы.

Городские власти заявили, что причиной аварии карусели стала поломка механизма. По данным СМИ, парк аттракционов был открыт раньше срока.

В конце апреля в Башкирии в реке Кысынды утонула семилетняя девочка, еще одну в возрасте шести лет госпитализировали с переохлаждением. Про предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что девочки и еще трое детей остались у воды без присмотра взрослых.