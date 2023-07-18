ДТП на трассе под Саратовом унесло жизни двоих взрослых и ребенка

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Автомобиль Ford столкнулся с грузовой «Газелью» на трассе в Татищевском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по региону. По данным ведомства, жертвами аварии стали три человека, включая одного ребенка.

В публикации уточняется, что столкновение автомобилей произошло на 242-м километре трассы Р-208 недалеко от села Карамышка. Помимо трех погибших, травмы получили водитель «Газели» и 17-летний пассажир Ford Kuga. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Погибшие из автомобиля Ford Kuga: водитель-мужчина 1953 года рождения, женщина 1955 года рождения, мальчик 13 лет, — сообщили в пресс-службе управления.

Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем Ford Kuga. Региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Ранее в Южно-Сахалинске внедорожник Toyota Land Cruiser сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый цвет светофора. Сообщается, что за рулем автомобиля находилась 49-летняя женщина. Жертвой аварии стал один ребенок. Приехавшие на вызов врачи попытались реанимировать его, однако он скончался на месте ДТП.