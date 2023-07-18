Внедорожник переехал ребенка на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске Два человека пострадали и один погиб в аварии на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser наехал на трех человек на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По его данным, в результате аварии погиб один ребенок.

Как уточнил канал, за рулем внедорожника находилась 49-летняя женщина. При повороте на оживленном перекрестке проспекта Мира и Сахалинской она сбила пешеходов, переходивших дорогу на зеленый цвет светофора. На опубликованных кадрах видно, что владелица Land Cruiser остановилась только после того, как врезалась в другой автомобиль.

При столкновении травмы получили 40-летняя женщина и 18-летняя девушка, они были доставлены в больницу. Прибывшие на вызов медики пытались реанимировать четырехлетнюю девочку, однако ребенок скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось о ДТП на автодороге Евпатория — Симферополь. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей погиб один человек. Также известно о пострадавших. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Электростали пьяный водитель легковушки сбил двух пенсионеров, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП погибла женщина 1931 года рождения . Также травмы получил мужчину 1967 года рождения. Виновника аварии удалось задержать, его доставили в отделение полиции.