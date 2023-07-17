В Крыму произошло ДТП с человеческими жертвами МЧС: один человек погиб в ДТП в Крыму, есть пострадавшие

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло вечером 16 июля на автодороге Евпатория — Симферополь. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на ГУ МЧС по Республике Крым. Там также заявили о пострадавших в результате происшествия.

В 19:56 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Симферопольском районе на автодороге Евпатория — Симферополь (за селом Скворцово) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие, — говорится в заявлении.

Там также уточнили, что один человек погиб.

На место происшествия были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.

Ранее сообщалось об аварии в городе Урюпинске Волгоградской области. Водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки ВАЗ. За рулем второй машины находился сотрудник дорожно-транспортной службы. Его коллега, расположившийся на пассажирском сиденье, скончался до приезда скорой помощи. Также сообщается о пострадавшем ребенке.