Дроны атаковали Ленинградскую область

Силы противовоздушной оборону уничтожили семь беспилотников в небе над Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, боевая работа по ликвидации БПЛА продолжается.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Сокольским округом Вологодской области. Как уточнил губернатор Георгий Филимонов, в результате происшествия нет пострадавших и разрушений.

До этого бойцы группировки войск «Север» помогли двум мирным жителям, пострадавшим от удара БПЛА по автомобилю на Сумском направлении. По словам командира отряда с позывным Пуля, по машине ударил «ждун», то есть дрон-камикадзе, установленный в засаде.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.