29 марта 2026 в 04:50

«Доставили в больницу с тяжелыми травмами»: автомобиль въехал в толпу людей

Mirror: в Британии автомобиль въехал в толпу людей, несколько человек пострадали

В английском городе Дерби автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего несколько человек получили травмы, сообщил Mirror. Полиция задержала водителя возрастом около 30 лет, пострадавших доставили в больницы с тяжелыми травмами.

Очевидец рассказал, что после происшествия на дороге и тротуаре лежало множество людей в крови. Правоохранители продолжают расследование инцидента и уточняют все обстоятельства наезда.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом, въехавшим в жилой дом в поселке Марковка Луганской Народной Республики. Произошедшее квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого на трассе А-108 сняли на видео смертельное ДТП с участием мужчины, который подозревается в нападении на бывшую девушку. На записи видно, как автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. После удара машина загорелась, а мужчина погиб на месте.

Кроме того, в Магнитогорске водитель въехал в толпу пешеходов и сбил человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции. По данным источника, инцидент произошел, когда группа людей переходила дорогу.

