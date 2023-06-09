Дрон рухнул на дом в Воронеже, разнесло квартиру: как ВСУ атакуют РФ 9 июня Подробности украинских ударов по российским регионам — в материале NEWS.ru

Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Утром 9 июня беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже и взорвался. Губернатор Александр Гусев сообщил о трех пострадавших. За минувшие сутки зафиксированы прилеты дронов и обстрелы в Белгородской области. В ночь с 8 на 9 июня появилась информация о взрыве на газорегуляторном пункте в Бердянске Запорожской области. В Минобороны эту информацию не комментировали. Подробности новых атак ВСУ на Россию — в подборке NEWS.ru.

Над Белгородом работали ПВО

По данным издания Baza, 8 июня село Вязовое Белгородской области атаковали четыре дрона-камикадзе. По предварительным данным, беспилотники были запущены со стороны села Гробового Сумской области Украины. Пострадал 67-летний местный житель, который пас скот. Его госпитализировали в белгородскую больницу «с множественными осколочными ранениями».

Вечером 8 июня в Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Новостроевка-Вторая. Как заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате разрушения получили объекты производственной базы — забор, фасад и крыша здания. Помимо этого, на объекте выбиты окна, повреждены гараж и два трактора. Осколками снарядов повредило газовую трубу. Пострадавших нет.

Также вечером 8 июня над Белгородом система ПВО сбила две «воздушные цели на подлете к городу», пишет Гладков. В результате была разрушена крыша частного жилого дома и повреждены автомобили.

Telegram-канал SHOT утверждает, что цель поражена, предположительно, над поселком Разумное. Пострадавших нет. Издание также публикует фото и видео прилетов в предместья Белгорода.

Что происходило в Шебекино

Утром Вячеслав Гладков сообщил, что происходило в ночь на 9 июня в городе Шебекино Белгородской области и его окрестностях.

«В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — написал Гладков.

Он добавил, что за ночь пострадало три человека, один из них от госпитализации отказался. Два человека находятся в больнице.

SHOT опубликовал снимки горящего в Шебекино пятиэтажного дома.

В Бердянске гремели взрывы

В Бердянске вечером 8 июня был взорван автомобиль, но оперативные службы города не давали подробностей, заявляя, что «информация об инциденте уточняется». Telegram-канал Readovka сообщает, что, «по информации ряда источников, машина загорелась в результате прилета, другие предполагают, что это мог быть теракт». По данным издания, предположительно, в момент взрыва в автомобиле никого не было. Перед этим в городе слышали взрыв.

Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что взрыв автомобиля предварительно связан с «нарушениями при установке газобаллонного оборудования».

Что касается взрыва в Бердянске, то, как писал Mash, он произошел на газорегуляторном пункте у хлебокомбината. По информации канала, в районе происшествия перекрывали газ.

По словам Владимира Рогова, по городу распространилась информация, что пожар мог возникнуть из-за удара крылатыми ракетами Storm Shadow, но она «не подтверждается — местные жители сообщают, что никаких прилётов не было». Рогов добавил, что, «по предварительным данным, произошло возгорание в районе газовой станции». Но какой газовый объект взорвался, он не сообщил.

Минобороны эту информацию не комментировало.

Дрон упал на дом в Воронеже

Утром 9 июня сбитый беспилотник с взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. Со ссылкой на местных жителей канал SHOT утверждает, что были слышны «два взрыва».

БПЛА пробил стену и разрушил один балкон, повредив еще шесть, уточняет Mash.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил взрыв беспилотника. Осколками стекла посекло трех человек, уточнил глава региона. Пострадавшим оказана помощь на месте.

Читайте также:

Россия отбила массированное наступление ВСУ в Запорожье: что дальше

Россия сорвала попытку прорыва ВСУ в Запорожье: детали боёв, большие потери