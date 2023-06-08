«Собирают ударные кулаки»: ВСУ готовят новое наступление после Запорожья В Вашингтоне признали, что уровень сопротивления российской армии оказался выше ожидаемого

Фото: МО Украины

Украинская армия отступила с большими потерями после того, как в ночь на четверг попыталась прорвать российскую оборону южнее Запорожья, в направлении городов Токмак и Мелитополь. По данным российского командования, ВСУ не удалось скрытно подготовиться к атаке и первые потери они понесли еще даже до начала операции. Военные аналитики рассказали NEWS.ru, каким может быть следующий удар Украины и чего России пока не хватает на фронте.

Атака силами бригады и четырех батальонов

Украинская армия около двух часов ночи в четверг начала попытки прорвать оборону 58-й армии, чтобы затем выйти к Азовскому морю, сообщил вечером в четверг командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук. При этом противнику не удалось достичь внезапности, добавил генерал, — факт подготовки к атаке зафиксировала войсковая и воздушная разведка и подразделения спецназа. По украинским частям был нанесен воздушный удар еще в тот момент, когда они находились в исходных районах для наступления, уточнил командующий.

По его словам, противник предпринял попытку наступления силами усиленной механизированной бригады в составе четырех усиленных механизированных батальонов. По российским позициям также был открыт огонь. «Наступлению противника предшествовала мощная огневая подготовка. Противник наносил удары авиацией, ракетными войсками, огнем артиллерии по позициям наших войск на переднем крае, в глубине обороны, по пунктам управления, огневым позициям артиллерии, объектам тыла», — пояснил Романчук.

«Первые серьезные потери противник понес при попытке преодоления минных полей. С выходом на минные поля четыре танка противника подорвались на минах, в том числе была уничтожена установка разминирования», — сказал генерал. Он подчеркнул, что «в дальнейшем огневое поражение наносилось ударами армейской авиации».

«Наши летчики, действуя с предельно низких, предельно малых высот, наносили поражение противнику противотанковыми управляемыми ракетами», — сообщил Романчук.

В итоге ВСУ, понеся потери, отказались от дальнейшего наступления и отошли. «Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три Leopard, а также более 10 боевых машин пехоты», — сказал генерал-полковник. Романчук заявил, что «подразделения 42-й мотострелковой дивизии проявили мужество, героизм, смелость, обеспечили устойчивость обороны и достойно выполнили поставленную задачу».

Фото: МО Украины

Ради атаки на Токмак ВСУ ослабили другие участки фронта

Еще днем министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что во время утренних боев «противник был своевременно обнаружен, по нему был нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами». При этом «на всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел».

Доктор военных наук капитан I ранга Василий Дандыкин предполагает, что мощный натиск на Ореховском направлении ВСУ предприняли за счет ослабления других участков фронта: «Скорее всего, часть сил они перебросили с Херсонского направления на Запорожское. Сдержать же мощные атаки противника российским войскам помогло преимущество в авиации».

«Наше преимущество в авиации используется в полную силу. Артиллерия тоже работает, но в авиации у нас преимущество. Работала авиация армейская, штурмовая, оперативно-тактическая и так далее», — сообщил NEWS.ru Дандыкин. По мнению эксперта, говорить о том, что наступление полностью отражено, рано: «Ситуация напряженная. ВСУ попытаются собрать всё, что можно, в ударные кулаки и будут еще пытаться проломить нашу оборону».

Фото: МО РФ Боевая работа штурмовиков Су-25

Еще не все резервы Киева брошены в бой

ВСУ на Запорожском направлении пытаются измотать российские подразделения, которые уже давно находятся на фронте, в частности, ранее участвовали в боях за Угледар, пояснил ранее «Царьграду» экс-министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук. По его мнению, не исключено, что украинцы задумали подключить другие войска после первой яростной атаки.

«Атака была очень яростной, но ни одна из позиций с нашей стороны сдана не была. Противник понес серьезные потери. Вопрос только в том, что два наступательных корпуса, 9-й и 10-й, которые были созданы специально для штурмовых операций, пока еще задействованы не были. Они тоже находятся под Ореховом», — подчеркнул экс-министр.

Бывший первый замминистра информации ДНР, блогер Даниил Безсонов со ссылкой на источники сообщил в своем Telegram-канале: «Много подбитой техники ВСУ, которая принимала участие в накатах, уничтожалось своими же экипажами. Видимо, у противника приказ не допустить попадания техники в наши руки».

Безсонов не исключает, что в ночь на пятницу, 9 июня, противник активизируется восточнее, на другом участке фронта, и предпримет попытку форсировать Днепр в Херсонской области. Скорее всего, десант будет передвигаться с помощью множества мелких групп на катерах и баржах.

Фото: МО Украины

Чего по-прежнему не хватает на фронте

Несмотря на срыв первых этапов украинского наступления, в Госдуме напоминают, что у российских военных сохраняются проблемы. Депутат Александр Бородай, сооснователь организации «Союз ветеранов Донбасса», координирующий снабжение отрядов добровольцев непосредственно на фронте, в интервью NEWS.ru высказал мнение о том, что немало подразделений, «включая добровольческие и ЧВК, по-прежнему испытывают серьезный недостаток снарядов, артиллерийских орудий и техники. Не хватает и средств РЭБ».

Бородай посетовал, что ряд действий по снабжению армии сейчас выполняется за счет волонтеров и общественников, которые стараются обеспечить войска необходимым — от «броников» до квадрокоптеров. «Причем квадрокоптеры стали массово производить некоторые отечественные бизнесмены и предприятия, что, несомненно, не может не радовать», — признался Бородай.

Появление у противника британских ракет Storm Shadow не то что стало сюрпризом, отметил лидер добровольцев, но крайне негативно влияет на состояние линии фронта. «Выяснилось, что одним нашим ракетным вооружением ситуацию не исправишь. Тут у нас и остаются достаточно существенные проблемы, которые, вне всякого сомнения, должны быть решены», — рассчитывает Бородай.

Фото: МО РФ Комплекс РЭБ «Борисоглебск»

Что говорят о наступлении ВСУ на Западе

О том, что результаты украинского наступления еще оценивать рано, говорят и на Западе. Однако сомнения в успехе ВСУ зазвучали в четверг и там.

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил, что ВСУ понесли потери в тяжелой технике и солдатах, поскольку столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением в первой попытке прорвать российские позиции. Один из чиновников назвал потери, в том числе поставленных из США бронетранспортеров MRAP, «значительными».

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