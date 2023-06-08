В Госдуме рассказали, чего в крайней степени не хватает на фронте Депутат Бородай: ВС РФ не хватает снарядов, стволов, техники и средств РЭБ

Фото: МО РФ

РЭБ «Красуха»

Российской армии в ходе спецоперации не достает необходимого количества снарядов, стволов, техники и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Он отметил, что активная помощь военным поступает от общественности, которая, в частности, снабжает армию дронами.

Многие подразделения, включая добровольческие и ЧВК, испытывают серьезный недостаток снарядов, стволов и техники. Не хватает средств РЭБ. Многие вещи по снабжению армии сейчас делаются всем обществом. Армия получает от бронежилетов до квадрокоптеров. Причем квадрокоптеры стали массово производить некоторые отечественные бизнесмены и предприятия, что не может не радовать. Но важно понимать, что ствол для 152 мм орудия, например, невозможно собрать на гражданском предприятии, — сказал Бородай.

8 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил готовность техники и оружия на арсеналах и базах Западного военного округа (ЗВО) к отправке в зону спецоперации. При этом министр потребовал сократить сроки приемки бронетанкового вооружения от предприятий-производителей.

7 июня Шойгу проверил выпoлнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей», производящем современные зенитные управляeмые ракеты. Главе ведомства доложили о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВO.