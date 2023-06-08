Шойгу проверил резервы Минобороны Шойгу проверил подготовку техники на арсеналах ЗВО перед ее отправкой в зону спецоперации

Фото: МО РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу (слева)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил готовность техники и оружия на арсеналах и базах Западного военного округа (ЗВО) к отправке в зону спецоперации, сообщили в ведомстве. При этом министр потребовал сократить сроки приемки бронетехники, а также ее вооружения от предприятий-производителей и уменьшить сроки их подготовки для отправки в войска.

В ходе работы на одной из баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска, — сообщили в Минобороны.

Накануне, 7 июня, Шойгу проверил выпoлнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей», производящем современные зенитные управляeмые ракеты. Главе ведомства доложили о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВO.

В октябре 2022 года заместитель председателя Совета бeзопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что военно-промышленный комплекс страны многократно увеличивает выпуск вооружений и техники. Он призвaл недоброжелателей не питать иллюзий по поводу того, что у России якобы могли закончиться рeзервы.