«Ждите!»: Медведев заявил, что Россия увеличивает производство оружия Медведев сообщил, что Россия увеличивает производство оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что военно-промышленный комплекс страны многократно увеличивает выпуск вооружений и техники. Он призвал недоброжелателей не питать иллюзий по поводу того, что у России якобы могли закончиться резервы.

И ещё. Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите! — написал Медведев.

Бывший президент России рассказал, что по указанию верховного главнокомандующего страны Владимира Путина в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод». По его словам, поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники.

17 октября депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил NEWS.ru о том, что в последнее время на полную мощность заработали заводы оборонной промышленности, включая «Трансмаш». Кроме того, предприятия начали активно набирать для производства специалистов, которых ранее серьезно не хватало.

В сентябре агентство Bloomberg сообщало, что расширение масштаба боевых действий на Украине и вытекающая из этого активизация военно-промышленного комплекса России позволяют главе государства Владимиру Путину и российской экономике преодолевать последствия санкций. В аналитической статье агентства говорится о том, что ВПК позволил финансовой системе России значительно превзойти скептические прогнозы на фоне зарубежных рестрикций.