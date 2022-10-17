«Заводы заработали»: в ГД заявили о росте мощностей отечественного ВПК Депутат Госдумы Соболев заявил о росте мощностей отечественного ВПК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил NEWS.ru о том, что в последнее время на полную мощность заработали заводы оборонной промышленности, включая «Трансмаш». Кроме того, предприятия начали активно набирать для производства специалистов, которых ранее серьезно не хватало.

Заводы оборонной промышленности, такие как «Трансмаш» и другие, заработали на полную мощность. <...> И самое главное, что работать начали как минимум в несколько смен, — заявил Соболев.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о планах властей наладить крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов. Политик пояснил, что БПЛА доказали эффективность работы в современных конфликтах, а применение дронов в зоне СВО на Украине стало насущной необходимостью.

В сентябре Bloomberg сообщал, что расширение масштаба боевых действий на Украине и вытекающая из этого активизация военно-промышленного комплекса России позволяют главе государства Владимиру Путину и российской экономике преодолевать последствия санкций. В аналитической статье агентства говорится о том, что ВПК позволил финансовой системе России значительно превзойти скептические прогнозы на фоне зарубежных рестрикций.