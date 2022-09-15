ВПК назвали секретным оружием российской экономики Bloomberg: ВПК помогает России справиться с санкциями

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Расширение масштаба боевых действий на Украине позволяет президенту России Владимиру Путину и российской экономике преодолевать санкции, сообщает Bloomberg. В аналитической статье агентства говорится о том, что экономические показатели РФ были бы значительно меньше, если бы не началась военная спецоперация.

Журналисты в статье ссылаются на официальные данные Росстата, в которых говорится об увеличении производства «готовых металлических изделий» на 30%. В эту категорию входят не только столовые приборы, но также оружие, бомбы и разные виды боеприпасов.

Производство «других транспортных средств и оборудования», куда входят корабли, самолеты и бронетехника, продемонстрировало рост в размере 2,4%. Также на 17,5% увеличилась производительность в фармацевтической области.

Аналитики Bloomberg прогнозируют, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области еще сильнее заставит Россию мобилизовать экономические и производственные ресурсы. Тем не менее, эксперты считают, что экономический взлет будет недолгим из-за санкций Запада, лишивших военную отрасль важных компонентов и технологий. Но пока что официальные данные свидетельствуют, что объем производства не сокращался с апреля.

В статье также говорится о том, что некоторые предприятия военно-промышленного комплекса перешли на 12-часовые смены, а также вводят дополнительные часы работы в выходные. Так, в частности, сделал «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

Однако стабилизация промышленности за счет оборонного комплекса имеет побочный эффект: она происходит за счет госбюджета. Эксперт из Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Янис Клюге заявил, что расходы России на оборону в течение первых семи месяцев 2022 года оказались примерно на $20 млрд больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что социальная направленность российского бюджета на 2023–2025 годы поддержится в приоритетном порядке, что позволит обеспечить неуклонный рост благосостояния населения страны несмотря на внешние вызовы. По его словам, несмотря на серьезные санкции, бюджет РФ на 2023–2025 годы будет формироваться исходя из неплохой доходной базы.