В Госдуме рассказали о приоритетах в формировании бюджета на три года Депутат Аксаков: бюджет России будет формироваться с учетом социальной направленности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Социальная направленность российского бюджета на 2023–2025 годы поддержится в приоритетном порядке, что позволит обеспечить неуклонный рост благосостояния населения страны несмотря на внешние вызовы, заявил в беседе с «Радио 1» председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, несмотря на серьезные санкции, бюджет РФ на 2023–2025 годы будет формироваться исходя из неплохой доходной базы.

Очевидно, что в бюджете будут те направления, которые были определены в качестве приоритетных ещё до начала специальной военной операции. Это национальные проекты, нацеленные на повышение благосостояния граждан нашей страны. Также там будет учтена поддержка экономики и её передовых отраслей, — сказал парламентарий.

Аксаков отметил, что в текущем году у бюджета наблюдается профицит более 400 млрд рублей. Ожидается, что и в следующем году он останется положительным. Вместе с тем депутат подчеркнул, что экономическая и социальная политика РФ несколько переориентируется на восточное направление — на взаимодействие с азиатскими, ближневосточными и африканскими странами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил разработать стратегию развития финансового рынка России. Данная стратегия включает в себя создание дополнительных механизмов стимулирования долгосрочных сбережений граждан, расширение использования цифровой валюты и облегчение доступа иностранных инвесторов на российский рынок.