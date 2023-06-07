Шойгу проверил производство зенитных ракет Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ на одном из предприятий «Алмаз-Антея»

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации «Алмаз Антей»

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей», производящем современные зенитные управляемые ракеты, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Главе ведомства доложили о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВО.

Министр обороны отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией «Алмаз-Антей» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции, — сказали в ведомстве.

В октябре 2022 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что военно-промышленный комплекс страны многократно увеличивает выпуск вооружений и техники. Он призвал недоброжелателей не питать иллюзий по поводу того, что у России якобы могли закончиться резервы.

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия не может производить то количество ракет, которое она тратит в ходе военной спецоперации на Украине. По ее словам, этот факт является вызовом для российской стороны.