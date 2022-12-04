В США заявили, что у России возникли трудности с производством ракет Глава Нацразведки США Хейнс: производство необходимого числа высокоточных ракет станет вызовом для России

Фото: Министерство обороны РФ

Россия не может производить то количество ракет, которое она тратит в ходе военной спецоперации на Украине, заявила в ходе форума, организованного президентским фондом имени Рональда Рейгана, глава Национальной разведки США Эврил Хейнс. По ее словам, этот факт является вызовом для российской стороны. Точные цифры потраченных и произведенных ракет она назвать отказалась.

Я не могу назвать на этой площадке точных цифр, но расход высокоточных снарядов происходит достаточно быстро. По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Поэтому это будет для них вызовом, — сказала Хейнс.

По ее прогнозам, в ближайшее время темпы ведения боевых действий на Украине будут постепенно снижаться, а итог будет зависеть от того, какая ситуация сложится в зоне конфликта после зимы.

В октябре заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что военно-промышленный комплекс страны многократно увеличивает выпуск вооружений и техники. Он призвал недоброжелателей не питать иллюзий по поводу того, что у России якобы могли закончиться резервы.

Ранее глава Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. В. П. Макеева Владимир Дегтярь заявил, что ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 «Сармат» запущен в серийное производство. По его словам, в сегодняшних геополитических условиях ракета станет «главным фактором ядерного сдерживания и гарантией сохранения мира». По мнению Дегтяря, «Сармат» будет стоять на вооружении армии РФ в ближайшие 40–50 лет.