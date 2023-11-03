Жителя Кубани заставили потратить деньги под предлогом свидания с девушкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель станицы Новопокровской в Краснодарском крае поверил другу, обещавшему познакомить его с девушкой, и лишился нескольких тысяч рублей, пишет Telegram-канал Kub Mash. Обманщик убедил молодого человека, страдающего провалами в памяти, перед свиданием обновить свой гардероб, купить два гаджета, а также таблетки для потенции.

По данным Telegram-канала, к мужчине, который страдает провалами в памяти и переменами настроения, пришел его знакомый. Он пожаловался гостю на отсутствие внимания слабого пола и попросил его познакомить с какой-нибудь девушкой.

Пришедший заверил, что такая кандидатура у него как раз есть, однако перед свиданием надо купить новые рубашку и брюки, два телефона — один в подарок девушке, другой — в благодарность «своднику», а также средство для мужской силы за пять тысяч рублей. При этом, помимо гаджета, мужчине за содействие достались еще духи и зажигалка.

Потерпевший выполнил все «инструкции» приятеля, однако никакая девушка на связь с ним не вышла. По данным Kub Mash, злоумышленник получил один год условного срока.

Ранее жителя Москвы ограбили и избили на Нахимовском проспекте после неудавшегося свидания. У 22-летнего горожанина украли телефон, а после он ввязался в драку. Сообщалось, что перед свиданием молодой человек выпил «для храбрости», а когда девушка на встречу не явилась, устроил дебош. Он стал расхаживать по проспекту и выкрикивать имя девушки, что привлекло внимание прохожих. Один из них попросил у москвича телефон, чтобы позвонить друзьям, после чего скрылся.