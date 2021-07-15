Дополнительные выходные объявили в ряде регионов России

Дополнительные выходные в честь мусульманского праздника Курбан-байрам объявлены в некоторых регионах России. От одного до трёх дней отдыха дали жителям Дагестана, Чечни, Ингушетии, Татарстана, Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, сообщается на официальных правительственных сайтах.

Объявление об официальных выходных в связи с праздником опубликовано , к примеру, на сайте главы Чечни Рамзана Кадырова. В этом году они выпадают на 19, 20 и 21 июля. Столько же дней дали на отдых в Ингушетии. При этом жителям рекомендовали соблюдать все меры, связанные с пандемией коронавируса, в частности масочный режим и социальную дистанцию.

В Дагестане два выходных — 19 и 20 июля — сделали для госслужащих, остальные будут отдыхать дополнительно только 20 июля. Так же будут отдыхать и в Башкирии. По одному дополнительному выходному дню — 20 июля — объявлено в Адыгее, Татарстане и Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве будет проводиться только в Соборной мечети без прихожан из-за эпидемиологической ситуации. К такому решению пришёл Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.