Для поиска причин загрязнения на Камчатке могут задействовать дрон

https://static.news.ru/photo/13e3164c-0aeb-11eb-8b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Экологи из Greenpeace могут предоставить подводный дрон для проведения съёмки дна Авачинского залива.

Соответствующая информация представлена в Telegram-канале правительства Камчатки по ситуации с загрязнением.

Руководитель климатического направления организации Василий Яблоков рассказал, что важно выбрать правильную методику и действовать оперативно. По его мнению, использование подводного дрона является наиболее уместным решением, — следует из сообщения.

Как уточняется, в ближайшее время в регион прибудут геологи из Москвы и Санкт-Петербурга. Они проведут эколого-геохимическое обследование акватории и прибрежной зоны Авачинского залива.

В начале октября в соцсетях были распространены фото и видео с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Жители региона пожаловались на недомогание после контакта с водой. Первыми ещё в сентябре неладное заметили сёрфингисты, однако поначалу не придали значения своему состоянию.

Экологи, чиновники и различные анонимные «информированные источники» выдвигали множество версий случившегося — ЧП на Тихоокеанском флоте, утечка с полигона ядохимикатов, вулканическая активность, поведение водорослей и другие.

После первых сигналов о происшествии местные околовластные источники заявляли, что никакого загрязнения акватории нет, а выброс морских животных объясняли последствиями шторма. Когда первоначальные пробы воды показали превышение по фенолу и нефтепродуктам, различные ведомства начали проверки.

При этом в Генпрокуратуре заявили, что в пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД на Халактырском пляже, ядовитых веществ не было выявлено. Присутствовали только следы горюче-смазочных материалов. Однако специалисты Росприроднадзора обнаружили значительные превышения содержания фосфат-иона, железа и фенола.

Длина полосы загрязнения составляет примерно 40 километров по прямой, а ширина колеблется от 30 до 100 метров от берега, писал NEWS.ru.