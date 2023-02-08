Диверсанты ВСУ пытаются прорваться на левый берег Днепра Сальдо обвинил Киев в попытках забросить диверсантов в Херсонскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская сторона пытается забросить диверсантов в левобережную часть Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live». По его словам, сейчас переправиться на левый берег Днепра практически невозможно, поскольку речное сообщение остановлено из-за попыток ВСУ использовать гражданский транспорт как прикрытие.

На левый берег (Днепра. – NEWS.ru) пытаются прорваться ДРГ, которые рискуют своей жизнью и думают, что их ночью или днем не увидят. Очень плотное наблюдение за водной гладью, поэтому процент вероятности абсолютно низкий именно из-за попадания ДРГ водным путем. Другими путями они попадают, но только не водным, — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ несут большие потери, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. По его словам, Киев не считается с потерями и отправляет на убой все новые подразделения украинской армии.

Сальдо добавил, что российские войска полностью контролируют акваторию Днепра, его дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все попытки высадки десанта на левый берег реки отбиваются с большими потерями для ВСУ как в живой силе, так и в технике. Врио главы региона назвал планы Киева форсировать Днепр не имеющими смысла.