Диверсант поджег здание военкомата под Новосибирском

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Telegram-канал SHOT сообщает, что в городе Бердске Новосибирской области неизвестный поджег здание военкомата. По данным канала, пострадавших нет, сбежавшего с места происшествия диверсанта ищет полиция. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Инцидент произошел накануне вечером. По сведениям канала, злоумышленник облил горючей жидкостью дверь военкомата, поджег и скрылся в неизвестном направлении. SHOT пишет, что через несколько минут пламя потухло само, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пятилитровую пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости и черный пакет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что во Владимире здание военкомата пыталась поджечь начальница отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства. По информации канала, она надела камуфляжный костюм и метнула в здание три «коктейля Молотова». Baza писала, что охранявшие военкомат полицейские потушили возгорание и задержали злоумышленницу. Минобороны эту информацию не комментировало.