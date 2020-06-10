Директора стоматологии приговорили к колонии после смерти пациентки

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В Нижнем Новгороде директор кабинета стоматологии осуждён на 3,5 года колонии из-за отсутствия препарата, которое привело к смерти девушки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области, в июне 2017 года в стоматологию обратилась 23-летняя девушка. Врач сделал ей укол обезболивающего, после чего она впала в анафилактический шок и скончалась в реанимации.

Отмечается, что в момент приступа в стоматологической клинике не оказалось препарата, обязательного для применения в таких случаях. Подсудимый свою вину в этом не признал.

Приговором Канавинского районного суда Нижнего Новгорода ему (директору кабинета — прим. NEWS.ru) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует сообщение агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что анастезиолога-реаниматолога из Владимирской области приговорили к году и девяти месяцам тюрьмы из-за смерти пациентки. 58-летний врач повредил пищевод и трахею женщины во время интубации.