Директора стоматологии приговорили к колонии после смерти пациентки

В Нижнем Новгороде директор кабинета стоматологии осуждён на 3,5 года колонии из-за отсутствия препарата, которое привело к смерти девушки.
Как
Отмечается, что в момент приступа в стоматологической клинике не оказалось препарата, обязательного для применения в таких случаях. Подсудимый свою вину в этом не признал.
Приговором Канавинского районного суда Нижнего Новгорода ему (директору кабинета — прим. NEWS.ru) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует сообщение агентство.
Ранее NEWS.ru писал, что анастезиолога-реаниматолога из Владимирской области приговорили к году и девяти месяцам тюрьмы из-за смерти пациентки. 58-летний врач повредил пищевод и трахею женщины во время интубации.
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