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24 июля 2025 в 13:34

Директор школы в Улан-Удэ заставил подчиненных отдать ему премии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Директор школы в Улан-Удэ потребовал от подчиненных вернуть ему вместо новогоднего подарка премии, которые он сам же и выписал, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его информации, речь идет о сумме в 400 тысяч рублей.

Как уточнил канал, следствие установило, что это произошло в декабря 2023 года. Правоохранители заинтересовались директором школы после того, как на него пожаловались родители. Они утверждают, что мужчина также поднимал руку на учеников.

Помимо этого, в ходе проверки выяснилось, что директор образовательного учреждения вымогал взятку у подрядчика, нанятого им для строительства стадиона в 2021 году. Тогда ему отремонтировали автомобиль на 119 тысяч рублей. Мужчину уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирске уволили директора спортивной школы после проверки прокуратуры. Выяснилось, что он заключил 20 хозяйственных договоров с организацией, которой руководила его супруга. Общая сумма контрактов превысила 3,9 млн рублей. Руководитель спортшколы не уведомил уполномоченные органы о возможном конфликте интересов.

Бурятия
Улан-Удэ
школы
взятки
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вымогательства
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