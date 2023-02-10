Девушка внезапно родила в туалете больницы, куда легла с аппендицитом SHOT: в Подмосковье 17-летняя госпитализированная с аппендицитом пациентка родила в туалете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родильный дом

В подмосковном Ступино 17-летняя девушка узнала о своей беременности, когда внезапно родила в туалете больницы, куда ее госпитализировали с подозрением на аппендицит, сообщает Telegram-канал SHOT. Мать, также не подозревавшая о беременности дочери, вызвала скорую, когда у девушки заболел живот. Врачи предварительно диагностировали аппендицит и забрали молодую пациентку в Серпуховскую больницу им. Семашко.

Уже в госпитале, в приемном отделении, у девушки прихватило живот. Она побежала в уборную, где неожиданно родила мальчика. Вместе с новорожденным девушку из больницы отвезли в роддом. Там установили, что она была уже на шестом месяце беременности, о которой не подозревала.

Прошлым летом, по данным канала, новоиспеченная молодая мать познакомилась с 21-летним молодым человеком. Их отношения продлились несколько месяцев, после чего возлюбленный уехал из города, а сейчас находится в зоне СВО, пишет SHOT.

Никаких признаков беременности девушка не замечала, но призналась, что иногда ее мучила изжога. По словам ее мамы, девочка в меру упитанная, поэтому и изменений в фигуре могли не заметить. Девушка и малыш чувствуют себя хорошо и никаких претензий к отцу ребенка не имеют.

Ранее в Москве водитель такси принял роды у пассажирки прямо на заднем сиденье машины. Таксист рассказал, что сначала по просьбе беременной женщины созвонился с ее мужем, который вызвал скорую и нашел ближайший роддом. Но пока шофер вбивал адрес, женщина уже начала рожать. Все прошло успешно, к удивлению самого водителя, по словам которого, у него словно включился инстинкт. Женщина отметила, что он действовал профессионально.