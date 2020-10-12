Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, найденной в шкафу

https://static.news.ru/photo/506afcfa-0cb8-11eb-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка переведена из реанимации в обычную палату.

Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату, — цитирует её РИА Новости.

Кузнецова добавила, что в ближайшее время ребенка посетит региональный уполномоченный. По её словам, предстоит решить ещё много вопросов, в том числе в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки.

Ранее Кузнецова предложила транспортировать в Москву обнаруженную в Карпинске девочку, которую мать едва не довела до голодной смерти. Окончательное решение о перевозке должны принять медики в зависимости от состояния здоровья ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Карпинска полгода держала в шкафу дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело.