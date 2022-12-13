Дети в Подмосковье потушили Вечный огонь снегом Школьники в Химках потушили Вечный огонь во время игры в снежки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Химках на Аллее Героев четверо детей играли в снежки и потушили Вечный огонь, сообщает Telegram-канале «Осторожно, Москва». Отмечается, что это были школьники в возрасте от 8 до 10 лет. Их разыскивает полиция.

В полицию обратился очевидец, который за всем этим наблюдал. Мужчина заявил, что дети разбежались после того, как пламя потухло. А на месте сильный запах газа. Правоохранители ищут детей, проводится проверка, — сообщает канал.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области подростки пожарили картошку на Вечном огне. Свои действия школьники сняли на видео и выложили в Сеть. Очевидцы рассказали в соцсетях, что дети некоторое время катались на самокатах у мемориала «Скорбящая мать». Потом мальчики достали картошку, нарезали, положили один самокат на вечный огонь и приготовили на нем еду. Местные жители отметили, что после этого подростки съели «ужин» и ушли.

В конце июля воронежский подросток осквернил захоронение ветерана ВОВ, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На распространившемся в Сети ролике парень заявил, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начал обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения. Парня привлекли к ответственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений».