Дерево повалило столб в Саранске, трое пострадали Три человека пострадали при обрушении столба на остановку в Саранске

Фото: АГН «Москва»

Столб обрушился на остановку общественного транспорта в Саранске, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры республики Мордовия. Как уточняет РИА Новости, в результате происшествия пострадали по меньшей мере три человека, их доставили в больницу.

Инцидент произошел у дома 4 по улице Победы днем 12 октября. Столб повалило по принципу домино: ветер обрушил дерево на световую опору, а та упала на остановку общественного транспорта и проезжую часть. В прокуратуре сообщили о нескольких пострадавших, но точное число не назвали. По данным РИА Новости, речь идет как минимум о троих — пожилом мужчине и двух женщинах.

Прокуратура проверит причины и условия произошедшего, даст оценку деятельности органов местного самоуправления по исполнению законодательства в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Липецке из-за сильного ветра 9 октября упали более 20 деревьев. В городе работали дежурные бригады, которые занимались уборкой упавших деревьев в круглосуточном режиме. Во многих районах из-за непогоды отключилось электричество. Кроме того, одно из деревьев рухнуло на десятилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали.