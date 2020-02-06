https://static.news.ru/photo/40d9b432-48c0-11ea-90a9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Ильиных Фото: Официальный интернет-портал города Оренбурга/vk.com

Депутаты Оренбургского городского совета единогласно избрали главой города Владимира Ильиных. Помимо него на пост мэра претендовали ещё три кандидата.

Число депутатов Оренбургского городского совета, принявших участие в голосовании, 33. Количество голосов, отданных за кандидатов: Ивлев — 0, Ильиных — 33, Кальнишевский — 0, Корнев — 0, — цитирует ТАСС председателя счётной комиссии, депутата Оренбургского горсовета Алексея Чистякова.

Конкурс на должность главы Оренбурга объявили в конце декабря 2019 года. Заявки на него подали 13 человек, 12 из них были допущены до основного этапа. В финале конкуренцию Ильиных составили мастер участка Оренбургского ГПЗ Василий Кальнишевский, юрисконсульт Александр Ивлев и глава Северного округа города Дмитрий Корнев.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Оренбурга Дмитрий Кулагин сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу. Заявление об уходе он подписал 7 декабря. Исполняющим обязанности главы города тогда назначили его первого заместителя — 44-летнего Владимира Ильиных. Кулагин позднее стал вице-губернатором Оренбургской области.