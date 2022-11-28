Депутат в ХМАО потыкался глазами в микрофон на заседании Думы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети распространился видеоролик, на котором депутат Югры Ринат Айсин тыкал микрофоном себе в глаза. Как объяснил сам политик в беседе с изданием NEFT, он задумался и подошел к этому процессу творчески. Тем не менее та мысль ушла из его головы, признался Айсин.

Все мы люди. Задумался я. Есть люди, которые держат себя в руках. Есть люди, которые творчески к мыслительному процессу подходят. Мысль у меня ушла, улетела, и вот такое произошло. Это еще раз доказывает, что я такой же человек, как и все, — сказал он.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором депутат от ЛДПР Андрей Свинцов крутит глазами во время заседания Госдумы. По словам некоторых комментаторов, в Свинцова «попытался войти дух Владимира Жириновского».

Сам Свинцов объяснил, что делал круговые движения глазами «из-за потери концентрации внимания». Он порекомендовал делать подобную гимнастику для глаз всем россиянам. Позднее в Telegram-канале фракции партии в Госдуме появилось видео, на котором парламентарий посоветовал выполнять упражнения не только для глаз, но и для всего тела. Свинцов показал свое излюбленное упражнение — отжимания на одной руке.