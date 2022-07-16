В ЛДПР призвали россиян крутить глазами Крутивший глазами на заседании Госдумы депутат ЛДПР призвал россиян делать так же

Фото: ЛДПР/vk.com

Андрей Свинцов

Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, который накануне делал круговые движения глазами «из-за потери концентрации внимания», порекомендовал делать подобную гимнастику для глаз всем россиянам. В Telegram-канале фракции партии в Госдуме появилось видео, на котором парламентарий посоветовал выполнять упражнения не только для глаз, но и для всего тела. Свинцов показал свое излюбленное упражнение — отжимания на одной руке.

Всем рекомендую делать не только гимнастику для глаз, но и для всего тела... Мое любимое упражнение — отжимание на одной руке, — отметил он.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором депутат крутит глазами во время заседания ГД. По словам некоторых комментаторов, в Свинцова «попытался войти дух Владимира Жириновского».

1 июня ЦИК РФ передал думский мандат умершего лидера ЛДПР Жириновского кандидату из федерального списка партии Свинцову.